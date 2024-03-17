Dileyenlerin iftar sofrasından sonra ya da bayramda ikram etmek için hazırlıklarına başladığı kalburabastı tatlısı, yediden yetmiş yediye çok sayıda kişinin sevdiği şerbetli tatlı lezzetlerinden biri. Tarifini merak edip kalburabastı nasıl yapılır diye soranlar için en kolay yoldan bu tatlıyı nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

Kalburabastı tarifi aslında sanıldığı kadar zor bir tarif değildir ve kolaylıkla evde uygulanabilir. Tıpkı hazır alınmış gibi kıyır kıyır kalburabastı tarifi için öncelikle malzemeleri verelim

KALBURABASTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır sorusunu soran kişiler için öncelikle malzemeleri verelim ve tarife geçelim. Bu enfes bayram tatlısı için uygulamanız gereken adımları da tek tek sıralayalım.

Kıyır kıyır kalburabastı tarifi için tüm malzemeler şöyle:

125 gram margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

1 çay kaşığından az tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3,5 su bardağı un

İçi için:

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su (600 ml)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kalburabastı tatlısı nasıl olur, neler gerekir, hangi adımları atmalıyız diye soruyorsanız şimdi tarife geçebiliriz.

KALBURABASTI TATLISI NASIL YAPILIR? KIYIR KIYIR KALBURABASTI TARİFİ İÇİN ADIMLAR

Her zaman misafire hazır olmak, damakları şenlendiren lezzetlerle hoş bir sunum yapmak önemlidir. Özellikle ev hanımları, bayram yaklaşırken tatlı tarifi telaşına düşerler. Ramazanda da iftar sonrası lezzetiyle baş döndürecek olan kalburabastı tatlısı özel bir lezzettir.

Misafirlerinizi kısa sürede etkisi altına alacak leziz bir ikramlık arıyorsanız, kalburabastı tatlısı sizin için de cazip geliyorsa, bu enfes tatlıyı anlatmaya başlayalım. O halde kalburabastı nasıl yapılır?

Kalburabastı tarifi uygulamaya öncelikle şerbetini hazırlayarak başlamalıyız.

Bu sebeple ilk önce uygun bir tencere bulup şeker ve suyu ekleyip karıştıralım. Sonrasında ara ara karıştırarak kaynamaya bırakabiliriz.

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynayan şekerli suya yani şerbete limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alalım.

Şerbet bu aşamada soğumaya bırakılır.

Hamuru hazır hale getirmek için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, irmik, kabartma tozu, vanilya ve tuzu koyalım.

Son olarak unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım.

Hamur ele yapışmamaya ve yumuşak bir kıvama geldikten sonra küçük parçalar kopararak avcumuzda yuvarlayalım.

Elimizde yuvarladığımız hamur parçasını kalbur üzerine koyarak elle bastıralım, kalbur üzerinde açarak düzleştirelim. (Kalbur yoksa tırtıklı silikon aparat veya rende kullanabilirsiniz)

Açılan hamurun ortasına iri kıyılan cevizi ekleyerek hamurun uçlarını ortada birleştirip kapatmalıyız.

Kapanan kalburabastı hamurunu şekli bozulmayacak şekilde yavaşça kalburdan çıkaralım. Tüm hamur parçaları için aynı işlemi uygulayalım.

Ardından pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklar bırakarak kalburabastılarımızı dizelim.

Tatlıyı önceden ısıtılan 180 derecelik fırında alt ve üst ayarında fansız şekilde 30 dakika boyunca pişirmeliyiz.

Fırından çıkan tatlıları borcama alalım. Ardından üzerine soğuyan şerbeti dökelim.

Tatlıları 2 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Bu süre zarfında şerbetini çekecektir.

Sürenin sonunda şerbetini çeken kalburabastı tatlılarımızı dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edebiliriz.

Kalburabastı tarifi işte bu kadar kolay, afiyet olsun…