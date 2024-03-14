Padişahlar baklavadan sonra yerdi. Sadece Konyalıların bildiği yemek. O yemeğin tarifi

Damla Baylan
Padişahlar baklavadan sonra yerdi. Sadece Konyalıların bildiği yemek. O yemeğin tarifi
Padişahların yemekten sonrasında baklavadan sonra yediği ve faydaları saymakla bitmeyen Konya bamya çorbasının tarifi dikkat çekti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun saray mutfağında bamya yemeği büyük bir beğeniyle tüketilirdi.

Sarayda bamya pişirme işi, özel olarak görevlendirilmiş Bamyacıbaşılar tarafından yürütülürdü.

İki yüz yıllık geçmişiyle dikkat çeken bamya yemeği, Osmanlı'nın son dönemlerinde saray mutfağının en favori lezzetlerinden biri haline gelmişti.

1730 yılında çıkarılan bir fermanla, en kaliteli bamyaların padişah için ayrılması, geriye kalanların ise halka satılması kararlaştırılmıştı.

Bamya yemeği, Sultan III. Ahmed'in de favorileri arasındaydı ve padişahların baklava sonrası şeker düşüklüğünü önlemek amacıyla tükettikleri bilinmekte.

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Bamya Çorbası (Konya Usulü) Tarifi İçin Malzemeler:

Bamyaları Haşlamak İçin:

- 100 gr kuru bamya

- Yeterince sıcak su

- 1 çay kaşığı limon tuzu

Çorbanın Yapımı İçin:

- 300 gr kuzu kuşbaşı

- 2 adet büyük boy soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- Yeterince sıcak su

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Bu tarifle, geleneksel Konya bamya çorbasını hazırlayabilir ve Osmanlı saray mutfağının eşsiz lezzetlerinden birini deneyimleyebilirsiniz.

Bamya çorbası hazırlığında ilk adım olarak, kuru bamyalarınızı nazikçe ovalayarak üzerlerindeki ince tüyleri ve yan taraflarındaki fazlalıkları temizleyin.

Ardından, bamyaları 10 dakika boyunca kaynar suda haşlayın ve sünmemeleri için suya bir çay kaşığı limon tuzu ekleyin.

Haşlanan bamyaların suyunu süzün ve soğuması için üzerine soğuk su dökün.

Bamyaların saplarını çıkarın.

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Etinizi bir tencerede suyunu çekene kadar kavurun. Sonra tereyağını ekleyin ve ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra, domates ve biber salçalarını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Tencereye sıcak suyu ve haşlanmış bamyaları ilave edin. Kaynamaya başladığında tuzunu ekleyin ve ocağın altını kısarak 30 dakika pişirin.

Çorbanın kıvamı oturduktan sonra limon tuzunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.

Ocağı kapattıktan sonra çorbanın biraz soğumasını bekleyin ve servis yapın.

Bamya çorbası genellikle sıcak tüketilse de, mide ve ağız sağlığınız için ılık servis yapılması önerilir.

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