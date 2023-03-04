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İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı

Amasya'da iki minik köpeğin kovaladığı adamın kaçma anı güvelik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:02
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İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı

İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı
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İHA'nın haberine göre, Amasya’nın Taşova ilçesinde bir iş yerine giren 59 yaşındaki İlhami Özçelik, karşısına çıkan minik köpekleri görünce arkasına bile bakmadan koşarak kaçtı.

Peşinden koşan iki köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Başından geçen trajikomik durumu anlatan Özçelik, “Köpekler peşimden koştu. Ben de korkup kaçtım. Zaten bende kalp çarpıntısı ve nefes darlığı var” dedi.

Köpeklerin sahibi Serkan Koca da yaklaşık 3 yıldır beslediği köpeklerinin daha önce kimseye saldırmadığını anlatarak Özçelik’e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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