İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da kontrolden çıkan motosiklet dönüş sırasında diğer motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı Ertuğrul Gazi Kavşağında kaza meydana geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan çarşı istikametine seyir halinde olan M.F.K. idaresindeki 43 U 0113 plakalı motosiklet yine aynı istikamete seyir halinde olan, ismi ve plakası alınamayan ve ani dönüş yapan motosiklete çarparak devrildi. Kazada sürücü M.F.K. yaralandı.

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Yaralı sürücü, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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