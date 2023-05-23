İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı Ertuğrul Gazi Kavşağında kaza meydana geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan çarşı istikametine seyir halinde olan M.F.K. idaresindeki 43 U 0113 plakalı motosiklet yine aynı istikamete seyir halinde olan, ismi ve plakası alınamayan ve ani dönüş yapan motosiklete çarparak devrildi. Kazada sürücü M.F.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.