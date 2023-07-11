İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Sungurlu-Kızılırmak karayolu Çadırhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Sami Karacif yönetiminde ki 06 HU 881 plakalı otomobil, Ahmet G. idaresindeki 06 BEL 531 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Cavit Karacif yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Kızılırmak ve Sungurlu Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Sami Karacif doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sami Karacif’in Sungurlu Belediyesi eski başkanı Ahmet Karacif’in ağabeyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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