İki otomobil çarpıştı. 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı. 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan'daki Kurutilek mevkiinde oldu.

E.T.K. (25) idaresindeki otomobil ile A.B. (24) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler E.T.K. ile A.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.S. (24) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından bilinci kapalı hastaneye kaldırılan Y.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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