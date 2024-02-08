İki otomobil çarpıştı. 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Erzincan'daki Kurutilek mevkiinde oldu.

E.T.K. (25) idaresindeki otomobil ile A.B. (24) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler E.T.K. ile A.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.S. (24) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından bilinci kapalı hastaneye kaldırılan Y.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.