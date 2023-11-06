İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (36) idaresindeki 42 AKM 240 plakalı otomobil, Karakuyu köyü yakınlarında Y.N.Y'nin kullandığı (74) 32 PA 998 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlardan birisi şarampole girerek durabildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.