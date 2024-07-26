İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da yaşanan trafik kazası, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde vuku buldu. İlk belirlemelere göre, iki hareket halindeki araç birbirine doğru yönelerek çarpıştı ve bu durum iki sürücünün yaralanmasına sebep oldu.

Kazanın hemen ardından, çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda araç içerisinde sıkışan yaralılar, başarılı bir şekilde kurtarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiler ve burada tedaviye alındılar. Yetkililer, kazanın oluşum nedenlerini belirlemek üzere derinlemesine bir inceleme başlattı.

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