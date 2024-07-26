Ziyaret, nezaket, zarafet, siyaset, felaket

Türk milleti, “Ben ekonomistim, faiz sebep enflasyon netice” diyen ve enflasyon canavarını yaratan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 31 Mart yerel seçiminde “hadi ordan” diyerek dersini verdi.

AKP 2. parti oldu.

Ziyaret;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP, Erdoğan CHP genel merkezine giderek görüştüler.

Nezaket;

Erdoğan, “Yumuşama”, Özel, “Normalleşme” dedi.

Zarafet;

Erdoğan ve Özel görüşmelerde gündeme gelen konular hakkında usulüne göre üslup içerisinde açıklamalar yaptılar.

Yandaş medya yüzde yüz dönerek Özel’i göklere çıkardı.

Siyaset;

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “müzakere değil mücadele edilir AKP ile” dedi.

Özel, “Hem müzakere hem mücadele” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

-“Sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum.”

Özel hemen yanıt verdi:

-“Sayın Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye’nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir.”

Felaket;

CHP ile AKP, Erdoğan ile Özel normalleşti

CHP ile CHP, Kılıçdaroğlu ile Özel anormalleşti.