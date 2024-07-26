‘Aferin Bana’ ile yaz geldi

Türk Pop Müziği’nin son 28 yılına damga vurmuş bir isim o. Adı, hep zirvede yer aldı. Sayısız hit şarkıya imza attı. Yazları beach’ler, clup’lar onun şarkılarıyla coştu, coşmaya devam ediyor. Hâliyle her yazın gelişinde gözler, onun yeni şarkılarını arıyor. Demet Akalın’dan bahsediyorum.

Sözü ve müziği Ersay Üner’e ait yeni şarkısı ‘Aferin Bana’yı DMC etiketiyle yayınladı. Demet Akalın, herkesin diline pelesenk olacak yine güzel bir şarkıya imza atmış. Yaz tam manasıyla şimdi geldi. Akalın, şarkısını Undici Production’ın yönetmenliğinde çekilen cıvıl cıvıl, yazın ruhuna uygun harika bir kliple süslemiş.

‘Aferin Bana’, sözleri kolay ezberlenebilen, oldukça enerjik, kıpır kıpır bir şarkı. Dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.

7. SEZON SUNUCUSU ASLI HÜNEL

12 Mart 2018 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kanal D’nin gündüz kuşağı programlarından ‘Gelinim Mutfakta’, bu yıl 7. sezonuyla ekranlara gelecek.

Programı, bugüne kadar Fatih Ürek (2018-2020), Onur Büyüktopçu (2020-2021), Seda Sayan (2021), Demet Akalın (2021), Yıldız Yağmuru (2021-Her hafta ünlü bir isim sundu) ve Nursel Ergin (2022-2024) sundu. Hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı ‘Gelinim Mutfakta’nın yeni sezon sunucusu Aslı Hünel oldu. Son olarak ‘Gelin Evi’ni sunan Aslı Hünel, tanıtımlarda enerjisiyle olduğu kadar ekran tecrübesiyle de programa yeni bir heyecan getireceğinin sinyallerini verdi.

Her gün bir çeyrek altın, haftanın en başarılı gelinine ise 10 altın bilezik veren yapım, yeni sezonda da ekranın en çok izlenen, en çok konuşulan yarışma programı olmaya devam edeceğe benziyor. Reytingi bol olsun.

HARBİYE’DE İLK GÖSTERİSİNİ YAPACAK

Stand-up gösterileriyle büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Baturay Özdemir, yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor.

22 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk kez sahne alacak olan komedyen, biletleri satışa açıldığından bu yana büyük ilgi görüyor.

Öte yandan Baturay Özdemir, 16 Ağustos’ta Kıbrıs Yakın Doğu Kampüsü’nde, 25 Ağustos’ta ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.