İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde, H.Ç. idaresindeki 23 FA 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Hızını alamayarak karşı şeride geçen araç, M.G. idaresindeki 23 ED 758 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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