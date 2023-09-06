İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinden Kaynarca Mahallesi istikametine seyir halinde olan Semih Arslan (32) idaresindeki 16 ANG 011 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ergen Patat (67) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Patat, Ömer Karaçoban ve Rahime Güney yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Semih Arslan, İznik'teki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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