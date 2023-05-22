İki otomobilin çarpıştı. Sürücülerden biri kaçtı

Aksaray’da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i araç içinde sıkışırken, diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.