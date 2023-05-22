İki otomobilin çarpıştı. Sürücülerden biri kaçtı

Aksaray’da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i araç içinde sıkışırken, diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki otomobilin çarpıştı. Sürücülerden biri kaçtı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş kavşağında meydana geldi.

Deniz Katman (30) yönetimdeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Deniz Katman araç içerisinde sıkışırken, diğer sürücüsü ise otomobili terk edip kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Katman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan katman, ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Katman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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