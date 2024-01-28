İki Suriyeli göçmen kaçakçısı hakkında tutuklama kararı

Kaynak: AA
İki Suriyeli göçmen kaçakçısı hakkında tutuklama kararı
Edirne'de polislerce yakalanan iki Suriyeli göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine yollandı

Edirne polisinden göçmen kaçakçılarına darbe. Edirne'de polis tarafından yakalanan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. .
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir araçta iki göçmen kaçakçısı bulunduğunu tespit edince operasyon düzenledi. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığını öğrenilen araç kent merkezinde durduruldu. Araçtaki iki Suriyeli göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıları Cumhuriyet Savcısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki Suriyeli göçmen kaçakçısı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine yollandı.

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