﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa dileyen Bilazer, "Ülkenin bu dönemdeki duyarlı davranışı çok güzeldi." dedi.

Bilazer, Göztepe deplasmanının her zaman zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarı gayet iyiydik, ikinci yarıda planımızda sadece ufak bir değişiklik yaptık ve baskı biçimimizi değiştirdik. Bunun da karşılığını aldık ve 1-0 öne geçtik. Göztepe'nin uzun oyuncuları var ve biz de ona karşılık hamle yaptık. Maçın son bölümlerinde Göztepe sürekli içeriye top şişirdi ve doldurdu. Sayısal olarak oyuncu üstünlüğümüzün olduğu pozisyonda topu kalemizde gördük. Golü bireysel hatadan yediğimizi söyleyebilirim. Skor iki takımı da mutlu etmemiştir diye düşünüyorum."