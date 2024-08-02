İki tır ve 1 araç birbirine girdi. 1 ölü 4 yaralı

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır-Ergani Karayolu Yaytaş Mahallesi mevkisinde V.K’nın sürdüğü 07 DEA 61 plakalı araç ile 72 AA 243 plakalı bir tır ve H.K idaresindeki 46 BR 450 plakalı bir araç kazaya karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 1 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerine devam ederken tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.