İki Türk giyim devi mağazalarını kapatıyor. Büyük beklenti hüsranla bitti

Yeniakit'in haberine göre, yaptırımların ardından Rusya pazarına giren Türk markaları İpekyol ve Twist, Moskova’daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Afimall alışveriş merkezindeki İpekyol ve Twist mağazalarının Rusya macerası çok kısa sürdü.

Twist’in yerine aynı yerde başka bir Türk markası olan Daniel’s Paris’in açılacağı, İpekyol’un yerine ise Elena Miro mağazasının faaliyete gireceği belirtildi.

Uzmanlar, orta fiyat kategorisinde Rusya’da yeni markalara daha az rağbet gösterildiğine dikkat çekiyor.

Yabancı giyim mağazalarının pazardan ayrılmasını fırsata çeviren Türk markaları İpekyol ve Twist, Moskova’nın iş merkezi olarak kabul edilen Moscow City yanındaki Afimall Alışveriş Merkezi’nde (AVM) ilk mağazalarını 3 ay önce açmışlardı.

Türk markaları İpekyol ve Twist 200 ve 180 metrekarelik boş alanlarda mağazalarda faaliyet gösteriyordu.