İki ünlü ismin fotoğrafı olay oldu. Dünya magazin gündemi çalkalandı

Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Camila Morrone'den ayrılan Leonardo Di Caprio'nun müzik ve sanat festivali Coachella'da Irına Shayk ile iki kez görüntülenmesi aşk dedikodularını beraberinde getirdi.

İki ünlü ismin fotoğrafı olay oldu. Dünya magazin gündemi çalkalandı

Hollywood'un müzmin bekarı Leonardo DiCaprio'nun adı yine bir güzel ile aşk dedikodularına karıştı. Geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile yakınlaştığı iddia edilen aktör bu kez de başka bir model olan Irına Shayk ile objektiflere yansıdı.

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DiCaprio, Coachella'da arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk ile görüntülendi. Tamamen siyah giyinen Shayk ve DiCaprio tanınmamak için çaba sarf etti.

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DiCaprio ile Shayk'ın festivalde iki kez üst üste görüntülenmesi 'aşk' söylentilerini gündeme getirdi.

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