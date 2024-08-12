İkinci el araba satışında yeni dönem. Ayrıntılar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araba satışında yeni dönem. Ayrıntılar ortaya çıktı

İkinci el araba satışında milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama hayata geçecek. Uygulamanın ekim ayından itibaren başlayacağı öğrenildi.

İkinci el araç satışında araç almak ve satmak isteyen milyonlarca kişi ilgilendiren düzenlemeler geliyor. Araçlarını satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirimde bulunacak. Ekim ayından itibaren uygulamaya konulacak düzenleme ile internet üzerinden ilan vermek isteyenler e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Ayrıca araçlarını galeriye vermek isteyenlerin e-devlet üzerinden bildirimde bulundurması gerekecek.

E-devlet üzerinden doğrulama ile konulan ilanlarda ‘Doğrulanmış ilan’ ibaresi yer alacak. 2025 yılı başına kadar internette hem doğrulanmış hem de doğrulanmamış ilanlar yer alabilecek. Ancak önümüzdeki yıl başından itibaren ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.

İLAN DOĞRULAMA NASIL YAPILIYOR?

Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyen kişi e-devlet üzerinden “araçlarım” bölümüne girecek. Ardından satmak istediği aracı seçecek ve bir sonraki adıma geçecek.

Açılan pencereden yetkili araç satıcısının ilan sitelerinde de kullanmış olduğu kodunu girecek ve aracını satmak için bu satıcıyı yetkilendirmiş olacak.

İkinci el araç satıcısı sadece almış olduğu yetkinin ardından ilgili ikinci el aracın satılmak istenen fiyatı, özellikleri, kilometresi, yaşı ve hasar durumu gibi tüm bilgilerini ilan sitesine yükleyebilecek.

Otomotiv sektöründen yetkililer yeni düzenleme ile gelişigüzel fiyatlandırma yapılmayacağına dikkat çekerek hem alıcıların hem de satıcıların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılacağını öngörüyor.

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