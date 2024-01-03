İkinci el araç alacaklar dikkat. Atilla Yeşilada yemin ederek fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

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İkinci el araç alacaklar dikkat. Atilla Yeşilada yemin ederek fiyatların düşeceği tarihi açıkladı
Ekonomist Atilla Yeşilada 2. el araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda yaptı. Yeşilada yemin ederek ikinci el araba alacaklara 6 ay daha bekleyin çağırısında bulundu.

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde araba almak isteyenlerin piyasanın nasıl şekilleneceği konusunda merakı sürüyor. Süreç içerisinde kafası karışık olan ve 2’nci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ekonomist Atilla Yeşilada’dan uyardı.

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Milli Gazete'nin haberine göre, "Mesele Ekonomi" isimli sosyal medya kanalına konuk olan Yeşilada, Türkiye’de araba fiyatlarında son dönemde gereksiz bir patlama yaşandığını ifade ederken bu fiyatların geri geleceğini iddia etti.

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"6 AY DAHA SABREDİN YÜZDE 20 DÜŞÜK ALACAKSINIZ"

İkinci el araba almak isteyenlere seslenen Atilla Yeşilada “6 ay daha bekleyin bak yemin ediyorum size. Yaza kadar sabredin. 2. El 20 bin -30 bin kilometredeki Avrupa arabaları şuandaki dolar fiyatının yüzde 20 altında alacaksınız” dedi.

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