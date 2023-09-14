İkinci el araç fiyatlarının neden düştüğü belli oldu.1 ayda yüzde 4 gerilemişti

Mynet’te yer alan habere göre, İkinci el otomobil pazarında arz fazlası döneme girildi ve bununla birlikte fiyatlarda son 1 ayda yaklaşık yüzde 4 oranda düşüş yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir uzman, şu değerlendirmede bulundu:

“Eylül 2023’ün ortasına geldiğimiz şu dönemde yaklaşık son bir ayda ikinci el araç fiyatlarında genel ortalamada yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş oldu. Diğer bir önemli unsur da döviz kurunda son zamanlarda çok önemli artışlar olmadığı ve bu bağlamda 0 kilometre araç fiyatlarının da Eylül ayında çok artmadığını söylemek mümkün.

Bir diğer etken de hem ikinci elde hem de 0km’de arz önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminin aksine arzın daha fazla olduğu bir döneme girdik. Bu da 2. el araç fiyatlarına önemli derece etki ediyor.

Ancak sonuç olarak 2. el araçta fiyatlar az da olsa gerilerken buna rağmen yazın başından beri süregelen 2. el araç satışlarındaki yavaşlama halen devam ediyor. Şu an kredi musluklarının da çok açık olmaması hem ikinci eli hem de 0 kilometre araç satışlarını etkilemekte”