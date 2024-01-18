İkinci el elektrikli araç alacaklar aman dikkat. Alındıktan sonra karşınıza çıkıyor

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de ikinci el elektrikli otomobil kullanımı arttı. İkinci el bir elektrikli otomobil almayı düşünen kullanıcıların dikkat etmesi gereken konular listelendi.

İkinci el elektrikli otomobil almadan önce ihtiyaçlarınızı belirlemek en önemli noktalardan biri olarak tanımlanır.

BU ÜÇ KONUYA DİKKAT

Elektrikli araçların menzil, şarj altyapısı, batarya ömrü gibi özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem taşıyor.

Ayrıca, ikinci el elektrikli otomobil almadan önce aracın batarya durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Batarya değişim maliyetleri oldukça yüksek olan elektrikli otomobillerde, bataryanın sağlıklı olup olmadığı ve ne kadar ömürlü olduğu, aracın genel değerlendirmesinde oldukça belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İkinci el otomobil alışverişlerinde ekspertiz raporu olmazsa olmazlardandır. Aracın röntgeni olarak tanımlanan eskpertiz büyük önem taşıyor.

Otomotiv uzmanı Turgut Yüksekdağ, ekspertiz firmalarında elektrikli otomobillerin çok yeni bir kavram olduğuna değinerek en çok kaporta ve şasede herhangi bir problem var mı, kaza yapmış mı, değişeni var mı gibi noktalarına bakılması gerekildiğine dikkat çekildi.

Elektrikli araç ekspertiz yaptırılmaya getirildiğinde ekspertiz yapan kişi içten yanmalı araçlara yaptığı uygulamayı elektrikli araçlara yapmaz. Çünkü onun için ayrı bir önlem almak gerekir. İzolasyonlu malzeme kullanılır, eldiven ve maskeler de bulunuyor.

“ŞASEDE BİR ARIZA VARDA”

Otomotiv uzmanı Mustafa Tütünoğlu, "Yüksek voltaj batarya grubu vardır, aracın modeline göre alınmak istenildiğinde güce göre 900 volta göre çıkan elektriksel güçler var. Bu da insan hayatı için çok da tehlikelidir. Gözün atlayabileceği bir hasar varsa şase de bunun batarya grubuna getireceği basınç, gerçekten hayati kazalara ve risklere sebebiyet verecek durumdadır. Bizlere daha çok görev düşüyor, artık ekspertiz değil bilinçlendirme de yapmalıyız” dedi.