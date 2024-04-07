Kazakistan’daki selde felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kazakistan’daki selde felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan’da şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da şiddetli yağışların devam etmesi ve bununla birlikte karların erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahliye çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Kazakistan'da sel felaketi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78’i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Açıklamada ayrıca, 7 bin 255’i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, 1.300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

Kazakistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Haberler

Öte yandan, hali hazırda Atırav, Aktöbe, Akmola, Kostanay, Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde toplamda 3 bin 686 ev ve 1.822 yazlık evin sular altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Türkiye'den Kazakistan'da meydana gelen sel felaketi için geçmiş olsun mesajı - Balıkesir Haberleri

Yine Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada da Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İlgili Haberler
İzmir'de otizme farkındalık için yürüyüş düzenlendi
İzmir'de otizme farkındalık için yürüyüş düzenlendi
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Bilecik'te ‘SİBERAY’ kapsamında vatandaşlar bilinçlendirildi
Bilecik'te ‘SİBERAY’ kapsamında vatandaşlar bilinçlendirildi
Adıyaman'da Nisan ayında dolu yağdı
Adıyaman'da Nisan ayında dolu yağdı
Son Haberler
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar Keşfet
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı Yaşam
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı Dünya
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü Yerel Haberler
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi