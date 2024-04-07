Kazakistan’daki selde felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'da şiddetli yağışların devam etmesi ve bununla birlikte karların erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahliye çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78’i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Açıklamada ayrıca, 7 bin 255’i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, 1.300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

Öte yandan, hali hazırda Atırav, Aktöbe, Akmola, Kostanay, Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde toplamda 3 bin 686 ev ve 1.822 yazlık evin sular altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Yine Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada da Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.