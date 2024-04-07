ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi

Hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine 199 bin 409 lira, araç sahibine ise 14 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'nin Erzurum'dan sonra ikinci Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu olarak 1 Nisan'dan itibaren faaliyete başlayan Elazığ'daki istasyonda ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. İstasyonda, hayvanların kayıtlı ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Muş'un Bulanık ilçesinden yola çıkan ve Bursa'ya doğru ilerleyen 29 büyükbaş hayvanı taşıyan 33 BPP 74 plakalı araç, istasyonda kontrol için durduruldu. Yapılan incelemede, araçta bulunan büyükbaş hayvanların bazılarının evraklarının ve küpelerinin eksik olduğu belirlendi.

İstasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların ŞAP hastalığına yakalandığı tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine 199 bin 409 lira, araç sahibine ise 14 bin 595 lira idari para cezası kesildi.