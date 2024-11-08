İkinci Uraz vakası! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin o fotoğraflarına tepki yağdı

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İkinci Uraz vakası! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin o fotoğraflarına tepki yağdı

İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için uzuvlar arasında çektirdikleri fotoğraflar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sergide verdiği pozlar gündeme gelmiş, Kaygılaroğlu’nun o pozlarına tepki yağmıştı. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin uzuvlar arasında çektikleri fotoğraflara tepki yağdı.

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ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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O FOTOĞRAFLARA DA TEPKİ YAĞDI

Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken şimdi de Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği pozlar tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı hiçbir şeyden ders alınmadığını ve fotoğrafın rahatsız edici olduğunu belirtti.

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