İkitelli’de korkutan yangın: Müdahale sırasında duvarlar yıkıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar gece boyunca sürerken, itfaiyenin su sıktığı duvarlar kısmen yıkıldı.

İkitelli’de korkutan yangın: Müdahale sırasında duvarlar yıkıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında başlayan yangını söndürme çalışmaları 13'nci saate girerken, yangına TOMA'lar da destek verdi.

İtfaiye erleri, tüm binayı saran alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, binanın duvarları da kısmen yıkıldı.

Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da inceleme yaptı. İtfaiyenin yangını söndürmek için yaptığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

YANGININ KAYNAK YAPARKEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İtfaiyenin çalışmalarını yakından takip eden Adil Gölcük, "Telefon geldikten sonra koşa koşa geldik. Duyduğumuza göre orta katta kaynak yapılırken, talaşlara ateş sıçramış. Onun dışında kimyasal maddelerle birleşip yayılıyor. Temennimiz kısa sürede söndürülmesi. Buradan birçok insan ekmek yiyor" dedi. (DHA)

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