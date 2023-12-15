İkizinden Putin'e dublör sorusu. Dünyanın merak ettiği soruyu canlı yayında sordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programda 'ikizinin' kendisine soru sorması ile ilgi çekti.

Petersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu.

Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.

STRESLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Stresle ve baskı girişimleriyle başa çıkmasına yardımcı olan şeyin sorumluluk duygusu olduğuna dikkat çeken Putin, şunları söyledi:

“Herhangi bir coşku olmaksızın şunu söyleyebilirim: Uzun yıllar boyunca, gereksiz şeylere takılmadan en önemli şeyi seçmeye çalışmam ve belirlediğim hedeflere ulaşmak için her şeyi yapmam gerektiği gerçeğine kendimi alıştırdım.”