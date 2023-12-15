İkizinden Putin'e dublör sorusu. Dünyanın merak ettiği soruyu canlı yayında sordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup olmadığını' soran yapay zeka tarafından yaratılmış bir ikizinin sorusunu yanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programda 'ikizinin' kendisine soru sorması ile ilgi çekti.

Petersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu.

Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.

STRESLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Stresle ve baskı girişimleriyle başa çıkmasına yardımcı olan şeyin sorumluluk duygusu olduğuna dikkat çeken Putin, şunları söyledi:

“Herhangi bir coşku olmaksızın şunu söyleyebilirim: Uzun yıllar boyunca, gereksiz şeylere takılmadan en önemli şeyi seçmeye çalışmam ve belirlediğim hedeflere ulaşmak için her şeyi yapmam gerektiği gerçeğine kendimi alıştırdım.”

Güncelleme: 
Son Haberler
Gizlenen gerçeği Sedat Kaya açıkladı. NASA güneşte yakında ne olacağını biliyor Gündem
Gizlenen gerçeği Sedat Kaya açıkladı. NASA güneşte yakında ne olacağını biliyor
Ölüm günde ne kadar yürünürse gecikir Sağlık
Ölüm günde ne kadar yürünürse gecikir
Sadece cinsel gücü artırmıyor... Şifalı Bitkiler
Sadece cinsel gücü artırmıyor...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ile otomobil çarpıştı
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını yeniden kapatıyor Dünya
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını yeniden kapatıyor
İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor Şifalı Bitkiler
İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası