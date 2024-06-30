İklim değişikliğine dikkat çekmek için Kuzey Kutup Dairesine motorla gidecek

Adanalı motosiklet tutkunu Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevresel bilinci artırmak amacıyla büyük bir maceraya atıldı. Uysal, motosikletiyle Türkiye'den başlayarak kuzey kutup dairesine doğru yolculuğuna başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek olan bu yolculuk, Rusya'nın Novy Urengoy şehrine kadar devam edecek.

Uysal'ın yolculuğu, sadece bir macera olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çekmek için bir fırsat olarak görülüyor. Motosikletle yapacağı uzun mesafe yolculuğunda, doğanın hassas dengesine ve karbon ayak izinin azaltılmasına vurgu yapmayı hedefliyor.