Yavru kargaya bebek gibi bakıp omzunda gezdiriyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yuvasından düşen ve bakıma muhtaç durumda olan bir yavru karga, duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilerek Atilla Yıldız'a teslim edildi. Yıldız ailesi, yavru kargayı evlerinin bahçesinde sahiplenerek ona bebek gibi bakmaya başladı.

Yavru kargaya, şırınga yardımıyla süt verilerek düzenli olarak besleniyor. Aile üyeleri, kargayla özel bir bağ kurmuş durumda; karga hem Atilla Yıldız'ın parmaklarına konuyor hem de omzundan aşağı inmiyor.