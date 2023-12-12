İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar?

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İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü, genellikle üniversiteler veya meslek yüksekokullarında sunulan bir bölümdür.

Bu bölüm, öğrencilere iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi gibi konularda eğitim verir.

Endüstriyel tesisler, ticari binalar, konutlar, hastaneler, oteller gibi çeşitli alanlarda kullanılan iklimlendirme ve soğutma sistemleri, enerji verimliliği ve konfor sağlama açısından önemlidir.

Bölüm 2 yıllık bir bölümdür.

İŞ OLANAKLARI

HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Mühendisi

Soğutma Sistemleri Mühendisi

Enerji Verimliliği Uzmanı

Bakım Teknisyeni

Teknik Satış Uzmanı

Proje Yöneticisi

İklimlendirme ve Soğutma Firmaları

İnşaat Şirketleri

Endüstriyel Tesisler

Enerji Şirketleri

Kamu Kurumları ve Hastaneler