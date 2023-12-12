İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar?

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İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü, genellikle üniversiteler veya meslek yüksekokullarında sunulan bir bölümdür.
Bu bölüm, öğrencilere iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi gibi konularda eğitim verir.
Endüstriyel tesisler, ticari binalar, konutlar, hastaneler, oteller gibi çeşitli alanlarda kullanılan iklimlendirme ve soğutma sistemleri, enerji verimliliği ve konfor sağlama açısından önemlidir.
Bölüm 2 yıllık bir bölümdür.
İŞ OLANAKLARI
HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Mühendisi
Soğutma Sistemleri Mühendisi
Enerji Verimliliği Uzmanı
Bakım Teknisyeni
Teknik Satış Uzmanı
Proje Yöneticisi
İklimlendirme ve Soğutma Firmaları
İnşaat Şirketleri
Endüstriyel Tesisler
Enerji Şirketleri
Kamu Kurumları ve Hastaneler