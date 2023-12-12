İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar?

İklimlendirme ve Soğutma Teknoloji bölümünün ne olduğu, mezunlarının nerelerde ve ne iş yaptıkları merak konusu oldu. İşte detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar?

En çok merak edilenler arasına İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü nedir oldu.

Bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler yana yakıla bilgi arıyor.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü, genellikle üniversiteler veya meslek yüksekokullarında sunulan bir bölümdür.

Bu bölüm, öğrencilere iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi gibi konularda eğitim verir.

Endüstriyel tesisler, ticari binalar, konutlar, hastaneler, oteller gibi çeşitli alanlarda kullanılan iklimlendirme ve soğutma sistemleri, enerji verimliliği ve konfor sağlama açısından önemlidir.

Bölüm 2 yıllık bir bölümdür.

İŞ OLANAKLARI

HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Mühendisi

Soğutma Sistemleri Mühendisi

Enerji Verimliliği Uzmanı

Bakım Teknisyeni

Teknik Satış Uzmanı

Proje Yöneticisi

İklimlendirme ve Soğutma Firmaları

İnşaat Şirketleri

Endüstriyel Tesisler

Enerji Şirketleri

Kamu Kurumları ve Hastaneler

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Son Haberler
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası Dünya
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı Spor
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış Spor
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Felç riskine tıpa önlemi Sağlık
Felç riskine tıpa önlemi
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları Gündem
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları
Fe için gereken 6 besin Sağlık
Fe için gereken 6 besin
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar Gündem
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar