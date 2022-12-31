İKSV'de sanat dolu bir yıl yaşandı: Etkinlikler 800 bin sanatsevere ulaştı

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, mart ayında Salon İKSV konserleriyle başlayan etkinlikler, 41. İstanbul Film Festivali, 50. İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 29. İstanbul Caz Festivali, Filmekimi, 26. İstanbul Tiyatro Festivali ve İKSV Galaları ile devam etti.

İKSV 50. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında Zürih Balesi'nin Anna Karenina gösterisi ile Nick Cave and The Bad Seeds konseri izleyicilerle buluştu.

Ayrıca, İKSV'nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda Füsun Onur'un "Evvel zaman içinde…" başlıklı sergisi yer aldı.

Üç yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşan 17. İstanbul Bienali'ndeki sergiler İstanbul'un 12 mekanında 9 hafta ücretsiz ziyaret edildi. Kamusal alanda sergilenmek üzere Ayşe Erkmen tarafından üretilen eser siparişi "Haliç Haliç'te", Balat Akşemsettin Parkı'na yerleştirildi.

İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki 10. raporu, "Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet" başlığıyla yayımlandı.

Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekleyen İKSV ayrıca 50. yılında, festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine katkı sağlamak amacıyla bir kaynak geliştirme gecesi ve Christie’s işbirliğiyle Londra’da bir müzayede gerçekleştirdi.

İKSV etkinliklerine 2022'de 800 bine yakın izleyici katıldı.