İktidar giden yolun şifresini veren anket. 17 maddeyi çözen tek başına iktidar olur

Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geçim sıkıntısı gelmektedir. Yapılacak 2 kuruş zamma odaklanan vatandaş yarı aç yarı tok yaşamaya devam ediyor. Ömürlerinin son günlerinde hiç olmazsa istedikleri ürünleri yiyebilmelerine olanak sağlayacak seyyanen zam almayı umut eden emekliler ile 17 bin TL'ye geçim savaşı veren asgari ücretliler bu günlerin geride kalmasını istiyor.

ASAL Araştırma Şirketi, Türkiye ekonomisinde yaşanan en önemli sorunları vatandaşlara sordu. 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket Türkiye ekonomisinin en büyük sorununun gıda fiyatlarındaki artış olduğunu ortaya çıkardı.

Ankete katılanların yüzde 26.7'si 'gıda ürünleri' fiyatlarındaki artışı 1. sıraya koydu. Bunu yüzde 11 ile 'Kira ve konut fiyatlarındaki artış' cevabını verenler takip etti. Üçüncü sırada ise 'Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği' yer aldı.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen yanıtlar:

-Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: Yüzde 26.7

-Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 11.0

-Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 8.1

-Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: Yüzde 7.2

-Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 7.0

-İşsizlik: Yüzde 5.5

-Adaletsizlik: Yüzde 5.4

-Faizlerin yüksekliği: Yüzde 4.4

-Eğitimsizlik: Yüzde 4.0

-Vergi oranlarının yüksekliği: Yüzde 3.1

-Sosyal eşitsizlik: Yüzde 2.5

-Cari açık: Yüzde 1.7

-Kamuda israf: Yüzde 1.3

-Ahlaki değer kaybı: Yüzde 1.0

-Her şey sorun: Yüzde 5.2

-Sorun yok: Yüzde 1.1

-Diğer: Yüzde 2.2

-Fikrim yok: Yüzde 2.6