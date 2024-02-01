İktidar Türkiye yüzyılı diye övünürken yolsuzlukta Afrika ligine düştük

AKP’nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Türkiye Yüzyılı” ifadesiyle övündüğü politikaları ülkeyi çıkılması zor bir girdaba sürükledi. Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye, 2023 yılında 14 sıra geriledi ve 34 puanda kaldı.

Söz konusu endekste, Türkiye 180 ülke içinde 115. sırada bulunurken; Cibuti, Nijer, Kenya, Malavi ve Angola gibi Afrika ülkeleriyle aynı sıralarda yer aldı. Türkiye’nin puanı 2022 yılında 36 olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE’DEKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKİCİ

Raporda, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı gerilemenin dikkat çekici olduğunun altı çizildi. Türkiye’nin 2018 yılından itibaren Yolsuzluk Algı Endeksi’nde puanları önemli oranda düşüş gösteren 12 ülke arasında bulunduğu iletildi.

Yolsuzluk algısı kötüleşen ülkeler arasında hem düşük ve orta hem de yüksek gelir grubundan ülkeler yer aldı. Bu ülkeler; El Salvador (31), Honduras (23), Liberya (25), Myanmar (20), Nşiaragua (17), Sri Lanka (34), Venezuela (13), Arjantin (37), Avusturya (71), Polonya (54), Türkiye (34) ve Birleşik Krallık (71) oldu.

Sıralamada yer alan 180 ülkenin üçte ikisinden fazlası 100 üzerinden 50 puanın altında kaldı. Bu durum, ülkelerde yolsuzluk sorunları olduğunu gösterdi.

9 ÜLKENİN ALGISI YÜKSELDİ

9 ülke, 2018 yılından beri Yolsuzluk Algı Endeksi puanlarını belirgin ölçüde yükseltmeyi başardı. Bu ülkeler; Angola (33), Ermenistan (47), Dominik Cumhuriyeti (35), Kuveyt (46), Maldivler (39), Moldovya (42), Nepal (35), Özbekistan (33) ve Vietnam (41) oldu.

DANİMARKA VE FİNLANDİYA ZİRVEDE

Yayınlanan rapora göre, dünyada en az yolsuzluğa bulaşmış ülkenin Danimarka olduğu belirtiliyor. Danimarka’yı ise Finlandiya ve Yeni Zelanda’nın takip ettiği iletiliyor.

Listenin üst sıralarında bulunmalarına rağmen İsveç (82), Hollanda (79), İzlanda (72) ve Birleşik Krallık (71) gibi ülkeler ise, 2012 yılından itibaren en düşük puanları kaydetti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Batı Avrupa Bölge Koordinatörü Flora Cresswell konuyla ilgili, “Batı Avrupa ve AB’de bölgesel CPI puanının düşmesi, Avrupa hükümetlerinin yolsuzlukla mücadeleyi ve hukukun üstünlüğünü korumayı daha ciddiye almaları gerektiğini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre bölgedeki ülkelerin dörtte üçünden fazlasında yolsuzlukla mücadele çabaları ya durağanlaştı ya da geriledi.

En iyi performans gösteren ülkeler Danimarka (90), Finlandiya (87) ve Norveç (84) olarak belirlenirken düşük performans gösteren ülkeler Macaristan (42), Romanya (46) ve Bulgaristan (45) oldu.

Bu bölgede yer alan 31 ülkenin arasında sadece 6 ülke 2012’den bu yana puanlarını önemli ölçüde artırdı. Bu ülkeler; Çek Cumhuriyeti (57), Estonya (76), Yunanistan (49), Letonya (60), İtalya (56) ve İrlanda (77) olarak ilan edildi.

Avusturya (71), Lüksemburg (78), İsveç (82) ve Birleşik Krallık (71) 2015 yılındaki puanlarıyla karşılaştırıldığında büyük oranda geriledi.

Raporda Polonya’nın (54) da son on yılda “önceki iktidar partisi Kanun ve Düzen’in (PiS) kamu yararı pahasına iktidarı tekeline alma çabaları” sebebiyle 7 puanlık bir düşüş yaşadığı belirtilirken Yunanistan’ın (49) zayıf yargı bağımsızlığı nedeniyle 2023 listesinde çok düşük puan aldığı iletildi.