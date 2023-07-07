İktidara yakın MÜSİAD doların çıkacağı zirveyi açıkladı. Yandaştan al haberi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonunda doların 30 liranın üzerine çıkabileceğini söyledi.

İktidara yakın MÜSİAD doların çıkacağı zirveyi açıkladı. Yandaştan al haberi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, seçimler sonrası sert yükselen döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Döviz kurunda bu kadar ani yükselişi beklemiyorduk" diyen Asmalı, "Yıl sonunda da 30’lu rakamları geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak son artışlarla birlikte yılsonunda 30 TL’yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Habertürk TV’ye konuşan Asmalı ayrıca, Türkiye ekonomisindeki kronikleşen iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu ifade etti.

Yeni kabineye ilişkin yaptıkları önerilerde ana çerçevenin ‘reel politikaya dönüş’ olduğunu belirten Asmalı, "Merkez Bankası enflasyon beklentisini yüzde 5’lerde tutmamalı. Aradaki sapma çok fazla olursa inandırıcılığı sorgulanmaya başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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