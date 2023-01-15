15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Fatma ÇELİK
Fatma ÇELİK

İktidarın aklından ne geçiyor?

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
15 Ocak 2023 Pazar

Malumunuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şimdi de Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme istinaden "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı. Öncesi malum, ahmak davasından hali hazırda hakkında verilmiş bir hapis cezası mevcut. Ardından belediye adına alım yaptığı sanat eseri üzerinden bir dosyası da var. Belediyesini hedef alan bir terör incelemesi ve bu hususta İçişleri Bakanlığı'nca ortaya atılan ciddi iddialar da var. Arada, bir tane daha hakaret davası var hatta…

Bunlar neden yeterli olmadı bilinmez, şimdi bir de eski görevi üzerinden incelemeler yapılıyor İmamoğlu'nun.

Tüm hepsine bakınca, İmamoğlu'nun siyaseten yok edilmek istenildiği oldukça açık.

Burada tuhaf olan, son dönemde muhalefetin 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olacağı ihtimali kuvvetlenmişken ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğini vurgularken, neden hâlâ İmamoğlu'nun hedef alındığı.

Akla gelen sorular

İmamoğlu neden siyasetten men edilmek isteniyor?

Bunun ardında muhalefetin "geçiş dönemi" açıklamaları mı var?

2023 seçimlerinde adaylarının kazanması halinde tüm yetkilerini kullanmayacağını, Altılı Masa'nın direktifleri ve programlarıyla ülkenin yönetileceğini açıklamalarının ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kimliğinin 2023 seçimleri için önemli olmadığını söyleyebiliriz.

Bu durumda iktidarın aklından geçen ne?

Genç ve dinamik bir siyasetçi olan İmamoğlu'nun 2028'de gerçekleşecek seçimlerde güçlü bir siyasi aktör olarak belirmesinden mi korkuluyor? Gerçekten bu kadar ileri boyutlu düşünülüyor olabilir mi?

Böylelikle Erdoğan kendisinin ve siyasi halefinin karşısına çıkacak veya çıkamayacak adayı belirliyor olabilir mi?

Muhalefeti dizayn

İktidarın amacı, muhalefetteki güçlü aktörleri saf dışı bırakarak seçmeni arzu ettiğine değil de razı geldiğine oy vermek zorunda bırakmak.

Otoriter nitelikler taşıyan tüm yönetimlerde olduğu gibi, muhalefette öne çıkan ve destek gören kimseler saf dışı bırakılmak isteniyor.

AKP gibi uzun süre yönetimde kalmış partilerde ise, bunu gerçekleştirmek için planlı bir şekilde ele geçirilmiş devlet kurumları, özellikle de yargı, araç olarak kullanılıyor.

İmamoğlu, iktidarın hedef aldığı tek siyasetçi değil. Sustuğu ve razı geldiği takdirde hem iktidar onun açısından hedefine ulaşacak hem de diğer hedeflerine yönelmek için cesaret bulacak.

Bu sebeple, yapılan haksızlığa ve meşru muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik tüm hamlelere yılmadan ve alışmadan tepki göstermek, demokrasi adına hepimizin görevidir.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Türk egemenliği tartışılamaz
﻿Türk egemenliği tartışılamaz
﻿Ahmet B. ERCİLASUN
﻿Türk egemenliği tartışılamaz
﻿'Türk'e buğz edenlere yuh olsun!
﻿'Türk'e buğz edenlere yuh olsun!
﻿Arslan TEKİN
﻿'Türk'e buğz edenlere yuh olsun!
﻿Ekonomi seçime çıkar mı?
﻿Ekonomi seçime çıkar mı?
﻿Esfender KORKMAZ
﻿Ekonomi seçime çıkar mı?
﻿İktidarın aklından ne geçiyor?
﻿İktidarın aklından ne geçiyor?
﻿Fatma ÇELİK
﻿İktidarın aklından ne geçiyor?
﻿Kış aylarının korkulu rüyası geçmeyen öksürük..
﻿Kış aylarının korkulu rüyası geçmeyen öksürük..
﻿Gülay TUNÇEL
﻿Kış aylarının korkulu rüyası geçmeyen öksürük..
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli açıklamalar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli açıklamalar
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli açıklamalar
﻿Hep aynı, hep aynı
﻿Hep aynı, hep aynı
﻿Coşkun ÇOKYİĞİT
﻿Hep aynı, hep aynı
﻿Hatay ve Doç. Dr. Lütfü Savaş...
﻿Hatay ve Doç. Dr. Lütfü Savaş...
﻿Yavuz Selim DEMİRAĞ
﻿Hatay ve Doç. Dr. Lütfü Savaş...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.