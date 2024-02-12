İktidarsızlığı giderir. Hazmı kolaylaştırır. Kediler çok sever. İşte şifa deposu o ot

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de, şifalı bir bitki olan kedinanesi otudur.

Kedinanesi otu, nerede ve nasıl yetişir?

Kedinanesi otu, ballıbabagiller familyasına ait, beyaz ve pembe renkli çiçeklere sahip bir bitkidir.

Kırlarda doğal olarak yetişir. İstanbul ve İç Anadolu bölgesinde yaygındır. Kediler bu bitkiyi çok sever ve üzerinde yuvarlanır.

Kedinanesi otunun sağlığa faydaları nelerdir?

Kedinanesi otu, sindirim sistemine iyi gelir. Mide ve bağırsaklardaki gazı giderir.

Karın ağrısını azaltır.

Astım, grip ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının neden olduğu nefes darlığına iyi gelir.

İdrar söktürücü etkisi vardır. Bağırsaklardaki parazitleri temizler.

Adet sancılarını hafifletir. Cinsel gücü artırır. Sinirleri sakinleştirir.