İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Peki, ilaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi?

İLAÇ FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olan güncel euro değeri, kararla birlikte 17,54 liraya yükseltildi.

İlaç fiyatalrındaki yüzde 25'lik artış oranı 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. İlaç fiyatlamasında şu an 14 lira olan euro kuru, yüzde 25 artırılarak 17,55 lira seviyesine yükseltildi. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Yapılan zam, tüm ilaçları kapsıyor. Bu nedenle, reçeteli veya reçetesiz satılan tüm ilaçların fiyatlarında yüzde 25’lik bir artış olacak. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler, antibiyotikler, şeker ilaçları, tansiyon ilaçları, mide ilaçları, alerji ilaçları, vitaminler ve aşılar gibi pek çok ilacın fiyatı yükselecek.

İLAÇ FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Merkez Bankası tarafından açıklanan Avro satış kuru dikkate alınarak iki haftada bir güncellenmek üzere güncel kura göre belirlenmesine Komisyonca karar verilebilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyat referans fiyatın %25 fazlasını geçemez.