İlaç krizi kapıyı çaldı

Döviz kurundaki yükselişin ilaç krizini de tetiklemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu da akıllara, "İlaç krizi kapıyı çaldı' sözlerini getirdi.

İlaç krizi kapıyı çaldı

Uzmanlar Türkiye’nin ilaçta büyük oranda dışa bağımlı olması nedeniyle ilaç teminiyle ilgili sorunların ve ilaç zamlarının yakın zamanda gündeme geleceğini ifade ediliyor.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, döviz kurundaki hızlı artışın ilaç krizine yol açabileceğine dikkat çekti.

"İLAÇ YOKLUĞU VE HASTA MAĞDURİYETİNE YOL AÇIYOR”

Pınar Özcan, “İlaç yokluklarıyla ilgili belli kalemlerde sıkıntılarımız mevcuttu ama şu ana kadar çok büyük boyutlara ulaşmış değildi. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte yeni bir krizin yaşanması öngörülüyor. Daha önce de bu süreçleri yaşadık. Döviz kurunda artışların ardından ilaç firmaları maliyetle ilgili sıkıntı yaşadıkları zaman bu piyasada ilaç yokluğu olarak hissedilmeye başlıyor. Daha sonra ilaç firmaları zam talep ediyor. Bu da ilaç yokluğu ve hasta mağduriyetine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

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