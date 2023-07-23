İlaç zammı sonrası en çarpıcı yorum geldi: 2000’li yılların başlarına dönüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararla ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam geldi. Zamma gelen tepkiler arasında bir tanesi dikkat çekti. Siyaset bilimci Süleyman Erdem, “Pek çok açıdan 2000'lerin başlarına dönüyoruz" dedi.

İlaç zammı sonrası en çarpıcı yorum geldi: 2000’li yılların başlarına dönüyoruz

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı. İlaçların Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuzda yüzde 30,5 oranında artırılarak, 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL olurken, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu. Karar, 24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı imzasıyla alınan ilaç zammı kararı ise tepkilere yol açtı.

Twiter'da kararı paylaşan eczacı Onur Çetin, ilaç krizinin derinleşeceğini söyleyerek, "Evet, 7 ay sonra ilaca %30 zam geldi (olması gereken en az %150). Yani bu demektir ki ilaç krizi daha da derinleşecek, daha da az ilaç bulacağız. Seçimlerinizin sonuçlarını çekmeye devam edeceğiz. Ayrıca zammı dış güçler değil, Cumhurbaşkanı yaptı. Hesap soracak babayiğitlere duyurulur" dedi.

ekran-goruntusu-2023-07-23-110829.png

Belgesel yönetmeni ve eczacı Kazım Kızıl ise ilaç bulunamamasına dikkat çekerek, "İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru %30.4 oranında arttırıldı. Daha önce 10.76 olarak hesaplanan kur 14.03 olarak belirlendi. Eczanelerde ilaç bulunamayışının başta gelen nedenlerinden biri olan Euro kuru şu an yaklaşık 30 TL. Kısaca, ilaca da zam geldi" yazdı.

ekran-goruntusu-2023-07-23-110840.png

Siyaset bilimci akademisyen Süleyman Erdem de, "Vatandaşı bir ÖTV çarpıyor, bir KDV çarpıyor. Hala yıkılmadıysan, ayaktaysan, bir de geçici vergi çarpıyor. Ama o biraz kalıcı olarak çarpıyor. Vay be, Türk olmak ne kadar zormuş! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam geldi. Benzine de 6 TL'lik ÖTV ve KDV zammından sonra 2 TL daha zam gelecekmiş. Pek çok açıdan 2000'lerin başlarına dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-07-23-110852.png

Eski hakim ve avukat Kerim Yılmaz ise, "Zam yağmurundan kaçış imkansızlaştı, bu gece yarısı ilaç da nasibini almış... Seçimleriniz yaşamınız olur.. Akıl, ahlak, adalet.." yazdı.

ekran-goruntusu-2023-07-23-110905.png

İlgili Haberler
Döviz kuru bu kez ilaç fiyatlarını vurdu. Yüzde 30,5 zam geliyor
Öne Çıkanlar
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Son Haberler
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor Ekonomi
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı Güncel
D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası Keşfet
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı Yazarlar
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Japonya'da trende bıçaklı saldırı Dünya
Japonya'da trende bıçaklı saldırı
Elis Özbay dünya şampiyonu oldu Spor
Elis Özbay dünya şampiyonu oldu
Rusya'dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü Dünya
Rusya'dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü