İlaç zammı sonrası en çarpıcı yorum geldi: 2000’li yılların başlarına dönüyoruz

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı. İlaçların Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuzda yüzde 30,5 oranında artırılarak, 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL olurken, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu. Karar, 24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı imzasıyla alınan ilaç zammı kararı ise tepkilere yol açtı.

Twiter'da kararı paylaşan eczacı Onur Çetin, ilaç krizinin derinleşeceğini söyleyerek, "Evet, 7 ay sonra ilaca %30 zam geldi (olması gereken en az %150). Yani bu demektir ki ilaç krizi daha da derinleşecek, daha da az ilaç bulacağız. Seçimlerinizin sonuçlarını çekmeye devam edeceğiz. Ayrıca zammı dış güçler değil, Cumhurbaşkanı yaptı. Hesap soracak babayiğitlere duyurulur" dedi.

Belgesel yönetmeni ve eczacı Kazım Kızıl ise ilaç bulunamamasına dikkat çekerek, "İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru %30.4 oranında arttırıldı. Daha önce 10.76 olarak hesaplanan kur 14.03 olarak belirlendi. Eczanelerde ilaç bulunamayışının başta gelen nedenlerinden biri olan Euro kuru şu an yaklaşık 30 TL. Kısaca, ilaca da zam geldi" yazdı.

Siyaset bilimci akademisyen Süleyman Erdem de, "Vatandaşı bir ÖTV çarpıyor, bir KDV çarpıyor. Hala yıkılmadıysan, ayaktaysan, bir de geçici vergi çarpıyor. Ama o biraz kalıcı olarak çarpıyor. Vay be, Türk olmak ne kadar zormuş! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam geldi. Benzine de 6 TL'lik ÖTV ve KDV zammından sonra 2 TL daha zam gelecekmiş. Pek çok açıdan 2000'lerin başlarına dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski hakim ve avukat Kerim Yılmaz ise, "Zam yağmurundan kaçış imkansızlaştı, bu gece yarısı ilaç da nasibini almış... Seçimleriniz yaşamınız olur.. Akıl, ahlak, adalet.." yazdı.