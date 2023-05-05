İlaçlar cildinizi kurutursa ne yapmalı?

Yaz bastırıyor, cildinizde kurumalar görülebilir. Bir de ilaç kullanıyorsanız vay halinize! Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtları…

İlaçlar cildinizi kurutursa ne yapmalı?

Tansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, akne tedavileri, kırışıklık kremleri ve uzun süreli alındığında antihistaminikler kuru cilde neden olan ilaçlardır. Yaşlı hastalar Bu ilaçları alanlar, ciltleri zaten daha kırılgan olduğu için cilt komplikasyonları açısından daha da yüksek risk altındadır. Ayrıca, yan etkileri olan birden fazla ilaç alabilirler. Peki, ihtiyacınız olan ilaçlarınız sizi kuruturken cildinizi nasıl yumuşak ve esnek tutarsınız?

HANGİ İLAÇLA RCİLDİ KURUTUR

DİÜRETİKLER

Diüretikler cildinizi kesinlikle kurutabilir, diyor Dr. Stamford, Connecticut'taki dermatolog . Bu ilaçlar yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, karaciğer ve vücutta sıvı birikmesine neden olan diğer sorunları tedavi etmek için kullanılır. Diüretikler vücudunuzun tuz ve sudan kurtulmasına yardımcı olarak çalışır. Bu ilaçlar böbreklerinizin idrarınıza daha fazla sodyum salmasına yardımcı olur. Sodyum kanınızdan su taşır ve bu da kan damarlarınızdan akan sıvı miktarını azaltır. Bu, kan basıncınızı düşürür ama aynı zamanda vücudunuzu kurutur. Vücudunuzun su sıkıntısı olduğu her an kuru cilt ile sonuçlanır.


STATİNLER

Statin adı verilen popüler bir yüksek kolesterol ilacı türü, kuru cilt dahil cilt değişikliklerine neden olabilir. Nonye Uddoh , Pharm.D., ASilver Spring, Maryland'deki eczacı. Statinler cildinizi daha gözenekli hale getirerek daha fazla su kaçmasına izin verir ve bu da cildinizi kurutur. Bazılarında Sunum dosyaları Statinlerin egzamayı taklit eden kuru bir deri döküntüsü ve pul pul cilde neden olduğu bilinmektedir. Bazı statin örnekleri şunları içerir: Lipitor ( atorvastatin ), Zocor ( simvastatin ), Lescol ( fluvastatin ), Pravachol ( pravastatin ), ve Crestor ( rosuvastatin ) ve Mevacor veya Altocor ( lovastatin ).

ANTİHİSTAMİNİKLER


Kuru cilde neden olabilecek diğer ilaçlar arasında antihistaminikler bulunur. Benadryl , diyor Dr. Uddoh. Cildinizde yağ üretmesini tetikleyen histamin reseptörleri vardır. Antihistaminikler cildin yağ üretimini yavaşlatarak bu süreçte cildin kurumasına neden olabilir. Uzun süreli kullanım kuru, kaşıntılı cilde neden olabilir.

AKNE İLACI


Dr. Evans bunu açıklıyor Accutane ve Retina ikisi de sivilceyi tedavi etmek için kullanılır, ancak farklı şekillerde çalışırlar. Accutane bir kapsül içinde gelir ve ağızdan alınır. Genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli akne için reçete edilir. Ciltteki yağ üretimini azaltır, bu da vücudun her yerinde kuruluğa neden olur. Dr. Evans, Accutane ile görülen en yaygın yan etkinin muhtemelen hastaların% 100'ünde görüldüğünü söylüyor. Deri yüzeyinin geri kalanının ve diğer mukozaların kuruluğu da hastaların% 100'ünde olmasa da sıklıkla görülmekte.



Kuru Cilt Nasıl Önlenir Veya Tedavi Edilir

Hidrat, Hidrat, Hidrat! diyor Dr. Bol su için, kafeinden uzak durun ve her ikisi de susuz kalan alkolü azaltın. Ayrıca hastaların keten tohumu yağı tabletleri almalarını ve kuru cilt tedavisi için omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyet yemelerini tavsiye ediyor. Dr. Uddoh hidrasyonun önemli olduğunu kabul ediyor. Hastalar idrarları temizlenene kadar su alımını artırmalıdır.

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