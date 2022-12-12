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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: En çok porno izleyen il Konya

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:13
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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: En çok porno izleyen il Konya

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: En çok porno izleyen il Konya
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İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söyledi. 

Ali Rıza Demircan "Türkiye'de bir dakikada 2 milyon kişi porno sitelerine giriyor" dedi.  Türkiye'de en çok porno sitelerine giren ilin de muhafazakar yönüyle bilinen Konya olduğunu söyleyen Ali Rıza Demircan, "Bu Tıklamaların en fazla yapıldı il de dindarlığıyla mütemayiz Konya gelmektedir. Facia üstüne facia" diye ifade  etti.

ALİ RIZA DEMİRCAN KİMDİR

1945 yılında Kasımpaşa, İstanbul'da doğdu. Ancak Rize ilinin Sütlüce köyünden Faik-Hamdiye Demircan’dan doğma Ali Rıza Demircan, mahkeme kararıyla 1947 doğumlu olarak Rize nüfusuna yazıldı.

İlk eğitimini Kur'an okuyarak aldı. İlkokulu dışarıdan bitirdi. 13 yaşında Kur’an hafızı oldu. 13-18 yaşları arasında özel olarak Arapça, tefsir ve hadis eğitimi gördü. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni 1969 yılında dışarıdan bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim merkezinde tamamladı. 12 yıl Süleymaniye Camii'nde vaizlik görevinde bulundu.

Araştırmacı yazar olarak pek çok kitap yazan Ali Rıza Demircan, "İslâm’a Göre Cinsel Hayat" adlı eseri ile İslâm yazarlarının daha önce pek kitap yazmadığı bir konuyu ele aldı. Pek çok dergide ve gazetede yazılar yazdı, televizyon programları yaptı.

Dokuz çocuğu ve 11 torunu vardır. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın babasıdır. Defalarca Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanmıştır.

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Ss
12.12.2022 13:35
Senin işin gücün yok bunlarlarmaı uğraşıyosun be adam sizin gibi soytarılar yüzünden millet bu halde değilmi dini oyuncak yaptınız elinizde milletde bıktı artık  
 
Darbukacı Necip
12.12.2022 13:29
Gez dünyayı gör Konya yı diye boşuna dememişler demek ki. Ama bütün Konya lıları bir yere koymanın anlamı da yok. Bu işi yapan her yerde yapıyordur.  
 
ali hacı
12.12.2022 12:48
gadındak  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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