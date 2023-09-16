YÖK’ün uyarılarına karşın "adrese teslim kadro" uygulaması sürüyor.

Ardahan Üniversitesi'nin almak istediği büro personeli için "Ardahan Yöresi Balları üzerine Yüksek Lisans yapmış olmak" şartı koşması üniversiteyi ayağa kaldırdı.

Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Eylül ayında sözleşmeli 33 personel için duyuruda bulundu.

Personel alımı ile ilgili duyuruda aranan şartlar arasında ilginç bir detay göze çarptı.

Odatv’den Zeynep Çakır’ın haberine göre, duyuruda B04 nitelik kodu, pozisyon unvanı "Büro Personeli" ve öğrenim şartı lisans olan kadroda KPSS P3 puan türünden bir kişilik ilan olduğu görüldü.

İlgili ilan alımında beş nitelik arandı. Aranan nitelikler şöyle;

a. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.

b. Ardahan Yöresi Balları üzerine Yüksek Lisans yapmış olmak.

c. 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak (ihtiyaç halinde hafta sonları ve tatil günleri çalıştırılacaktır)

d. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

e. Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde görevlendirilecektir.

GEN MERKEZİ MÜDÜRÜNÜN EŞİNE ÖZEL ÜNİVERSİTEDE KADRO

YÖKTEZ verilerinden alınan bilgiye göre, aranan şartlara uyan kişi; Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bulunan Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın'ın eşi Funda Aydın.

Ardahan Üniversitesi'ne bağlı Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesi için aranan personel kriterlerine Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın'ın eşi Funda Aydın'ın uyması dikkat çekti.

Aydın, Yüksek Lisans eğitimini 2023 yılında tamamlamakla beraber aranan şartlarda bulunan b. maddesine uyarınca "Apiterapide kullanılan bazı biyoaktif bileşiklerin Ardahan yöresi ballarında araştırılması" başlığıyla tezini verdi.

ÜNİVERSİTE GERİ ADIM ATTI

Resmi Gazete'de Ardahan Üniversite Rektörlüğü tarafından yayınlanan "Düzeltme İlanı"nda söz konusu aranan kriterlerde bulunan b. maddesindeki "Ardahan Yöresi Balları" ibaresinin "şehven" yazıldığı iddia edilerek "Bal" olarak değiştirildiği duyuruldu.

Söz konusu ilan şu şekilde: