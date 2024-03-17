İlber Ortaylı: Fiziksel gazeteler hiçbir durumda yok olmaz

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında “İletişim Penceresinden 100 Yıl” semineri düzenlendi. Seminerin konuğu ise Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Seminere farklı fakültelerden öğrenciler ve akademisyenler de katıldı. İletişim Fakültesi Amfi A sınıfında gerçekleştirilen seminerin moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Seçkin Özmen yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın basın tarihi hakkında konuşmasıyla başlayan etkinlik, teşekkür plaketi verilmesinin ardından öğrencilerin sorularıyla sona erdi. Gazetelerin tarih sahnesindeki ilk görünümünü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ortaylı, bu dönemdeki gazetelerin içerdiği eğitim fonksiyonuna vurgu yaptı. İstanbul’da çıkan farklı dillerdeki gazeteler ve son dönemdeki mevcut tiraj sorunu gibi pek çok konuda da açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ortaylı, kendisine yöneltilen bir soru üzerine basılı gazetelerin geleceği hakkında konuştu. “Gazeteler eskidi” düşüncesine katılmayan Prof. Dr. Ortaylı, fiziksel gazetelerin hiçbir durumda yok olmayacağını dile getirerek Türkiye'deki gazetelerin nitelik bakımından eksik olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ortaylı, son dönemde basılı gazete okunma oranlarının düşük olması konusunda ise, “Aslında kağıdın kullanılmamasından memnunum çünkü ağaçlar gidiyor ama gazete yaşar” ifadelerini kullandı. Teşekkür plaketi verilmesinin ardından son bulan programda Prof. Dr. Ortaylı, öğrencilerin fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.