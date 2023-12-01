İlber Ortaylı: Yöneticilik Türk Tarihinde çok önemli bir unsurdur

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Türkiye’nin kendisine özgü bir yapısı vardır

“II. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim” temasıyla gerçekleşen XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne özel konuşmacı olarak katılan Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki ilk eser olan “Cumhuriyetin İlk Kurumsal Yönetim Eseri Nutuk” üzerine değerlendirmelerini aktardı.

Nutuk vatan sizindir, başkasına da güvenemezsiniz diyor

Türkiye’nin kendisine özgü bir yapısı vardır bunun üzerinde durulması gerekir. Nutuk Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan temel bir eserdir. Şirket, kurum yöneticilerine nasıl davranacaklarını öğretmez. Nutuk Türk gençliğine vatanı nasıl sevip, koruyacağını öğretir. Nutuk gençler diyor, onlara vatan ruhu veriyor. Vatan gençlere kalacak çünkü. Nutuk, katiyen milletler arası sulh hikayelerine güvenmeyin, vatan sizindir, başkasına da güvenemezsiniz der. Türk tarihinde iki tane eser vardır. Biri Babürnâme ikincisi de Nutuk’tur.

Öte yandan disiplin en önemli şeylerden biridir. Türkiye 1931'de bu disipline çok uzaktı. Türk işletmeleri ikinci dünya savaşında ithalat yapamadı, ihracat yaptı. Almanların ne varsa getirin talebinde Türkler otları, toprakları toplayıp verdi. O dönem Türkiye’nin toprak cinsleri o kadar çok önem kazanıyor ki bu birikimle bir ithalat patlaması oldu. O dönemde lisan bilinmiyordu. Almanya'dan, Rusya'dan kaçan gençler o şirketlere girip işleri yönettiler ve o şirketlere ortak oldular. Biz 1960'ların başında büyük bir mekanizma kurduk. Burada önemli iş insanlarının isimlerini söylemek lazım, biri Vehbi Koç, diğeri Asım Kocabıyık. Bu isimleri gençler örnek almalı ve çok iyi çalışmalı.” diyerek sözlerini bitirdi.