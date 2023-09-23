İlber Ortaylı'dan flaş CHP açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, katıldığı programda CHP ile ilgili kendisine gelen soruya verdiği yanıt gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlber Ortaylı'dan flaş CHP açıklaması

Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV'de yayınlanan “İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim” programının yeni bölümünde flaş ifadeler kullandı. Ortaylı, KAFA TV Genel Yayın Yönetmeni ve programın moderatörü Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili sorusuna Ortaylı'nın, verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ortaylı, “Ne olacak bu CHP’nin hali?” sorusunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"CHP beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur."

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