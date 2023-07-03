İlçe başkanları Kaftancıoğlu’ndan habersiz İmamoğlu ile görüştü. CHP kulislerinden sızdı

CHP’den yansıyan kulis bilgisine göre ilçe başkanları Kaftancıoğlu’nun bilgisi olmadan İmamoğlu ile görüştü. 18 ilçe başkanının görüşmesinden Kaftancıoğlu’nun rahatsız olduğu öğrenildi.

İlçe başkanları Kaftancıoğlu’ndan habersiz İmamoğlu ile görüştü. CHP kulislerinden sızdı

CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken kulisler de hareketlendi. Halk TV yazarı Seyhan Avşar, 18 ilçe başkanının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptıklarını, Kaftancıoğlu'nun ise bu görüşmeden rahatsız olduğunu öne sürdü.

Seyhan Avşar, 15 Haziran'da yapılan toplantıdan 2 gün sonra Kaftancıoğlu ile ilçe başkanlarının Kadıköy'de bir araya geldiklerini ifade etti.

Seyhan Avşar’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kongre öncesi taraflar atom karınca gibi çalışıyor. Çünkü İstanbul çok kritik bir öneme sahip. Şüphesiz Ekrem İmamoğlu da Canan Kaftancıoğlu da bu durumun fazlasıyla farkında. 1200 kurultay delegesinin 196’sının İstanbul'dan olduğu düşünülünce Kaftancıoğlu'nun il başkanı olarak bu tartışmaların odağında olması ise kaçınılmaz.

ŞİMDİ GELELİM ESAS MESELEYE...

Değişim için kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da ilçe başkanlarıyla Emirgan'da bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu toplantıya 18 ilçe başkanı katılmış. Partililerin iddiasına göre buluşma talebi ilçe başkanlarından gelmiş. Bu görüşmeye katılan ilçe başkanlarıyla konuştum. Başkanlar görüşmenin ana konusunun değişim olmadığını belirterek, "İlçemizin sorunlarını anlattık" diyorlar.

İlçe örgütünün sorunlarını neden Kaftancıoğlu yerine İmamoğlu ile paylaştıkları ise yoruma oldukça açık bir konu. Ancak kendisine haber verilmeden yapılan bu görüşmenin Kaftancıoğlu'nu oldukça rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu görüşmeden iki gün sonra Kaftancıoğlu da ilçe başkanlarını Kadıköy'de bir araya topluyor.

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