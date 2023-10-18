İlçenin maskotu 'Pamuk' yangında telef oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Boyalılar Köyü'ndeki at çiftliğinde, henüz bilinmeyen sebepten ötürü çiftliğin ahırında yangın çıktı. Ç

Çıkan yangına Daday Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, ana vatanı Güney Amerika olan “Pamuk” ismi verilen lama ile midilli atı ve tavus kuşu yanarak telef oldu.

Çok fazla ziyaretçisi olan ve özellikle çocukların maskotu haline gelen “Pamuk” isimli lamanın yangında ölmesi çiftlik sahipleri ile köylüleri üzdü.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

At çiftliğinin sahibi Mehmet Kılıç, “Burada hafta içi ya da hafta sonları yaz kış çiftlik olarak hizmet vermekteyiz. Bu gece ne olduğunu bizler de tam olarak bilemiyoruz. Akşam olunca lamamızı, midilli ile tavus kuşumuzu kendi ahırımız olan ahıra koyduk. Akşam da saat 9.30-10.00 sıralarında köyden yangın çıktı, diye arayıp haber verdiler. Ben çiftlikten saat 18.00 sıralarında işim bitince çıkmıştım. Çarşıda ilçe merkezinde bulunuyordum. Telefon geldi yangın olduğuna dair, ben de çiftliğe gelinceye kadar itfaiye de geldi, sağ olsun komşularımız, yoldan görüp geçenler tanıdık tanımadık herkes bir işin ucundan tutmak için gelmişler. Geldiğimizde ahırda lamamızın, midillimizin, tavus kuşumuzun içeride olduğunu öğrendik. Ne yazık ki kurtaramadık. Hepsi yanmış” dedi.

Yangının şu anda neden çıktığını bilemediklerini söyleyen Kılıç, “Olay yeri inceleme ekipleri geldi, araştırmalarını yapıyorlar. Neden çıktığını nasıl çıktığını bizler de bilemiyoruz. Gözümüzle hiçbir şey görmedik, bizim kabahatimiz mi, ihmalkarlık mı var, yoksa başka bir şey mi var onu jandarmanın incelemesinden sonra öğreneceğiz” diye konuştu.

Büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Kılıç, “Böyle bir yangın başımıza geldi, tek üzüntümüz zaten lamanın, midillinin ve tavus kuşunun yanması oldu. Ahır ahşaptı, yeniden yapılır hiç önemli değil. Lama burada herkesin maskotu olmuştu, herkes buraya onu sevmek için geliyordu. Burasının iklimine alışmıştı. Herkes de lamaya alışmıştı. Her sabah burada lamanın yemini, suyunu verirken bizlere ayrı bir mutluluk veriyordu fakat böyle bir yangın başımıza geldi. Ahırda elektrik tesisatı da yoktu. Yaz aylarında burada kalıyordu fakat soğuk havalarda burada tutmuyorduk. Gerçek ahırlarına daha almamıştık. İklimine göre hareket ediyorduk, çok soğuk olduğu gecelerde gerçek ahırlarına alıyorduk. O yüzden de ahırda elektrik tesisatı bulunmuyordu” şeklinde konuştu.