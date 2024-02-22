İliç'teki faciada babası toprak altında kalan gencin isyanı

Kaynak: Haber Merkezi
İliç'teki faciada babası toprak altında kalan gencin isyanı
Erzincan İliç'teki maden faciası sonrasında yığının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulurken, işçilerin aileleri karara Çöpler köyünden maden sahasına yürüyerek tepki gösterdi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında, yığının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durduruldu. Bu duruma tepki gösteren işçilerin aileleri, Çöpler köyünden maden sahasına yürüyerek protesto düzenledi. Aileler, "Çalışmaları gösterin bize. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kardeşimizi istiyoruz." şeklinde taleplerini dile getirdi. Ancak AFAD yetkilisinin "Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönlerine doğru çeşitli alanlara savrulmuş" yanıtı, bazı işçi yakınlarını sinir krizi geçirdi.

Son Haberler
Abdülkerim Bardakçı heyecandan şaşırdı. İngiliz hakeme söylediklerini herkes duydu Spor
Abdülkerim Bardakçı heyecandan şaşırdı. İngiliz hakeme söylediklerini herkes duydu
YÖK’ün modu: Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım Gündem
YÖK’ün modu: Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım
Yıkım sırasında ortaya çıktı: İki bina 30 yıl boyunca tek duvarla ayakta kalmış Yaşam
Yıkım sırasında ortaya çıktı: İki bina 30 yıl boyunca tek duvarla ayakta kalmış
ODTÜ: 6 Şubat depremi, bir enerji patlamasıdır! Yazarlar
ODTÜ: 6 Şubat depremi, bir enerji patlamasıdır!
Kadroları şişirmek ülkeye zarar verir Yazarlar
Kadroları şişirmek ülkeye zarar verir
Geçmişi konuşmak Yazarlar
Geçmişi konuşmak
Bahçeli nereye koşuyor? Yazarlar
Bahçeli nereye koşuyor?