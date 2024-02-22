İliç'teki faciada babası toprak altında kalan gencin isyanı

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında, yığının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durduruldu. Bu duruma tepki gösteren işçilerin aileleri, Çöpler köyünden maden sahasına yürüyerek protesto düzenledi. Aileler, "Çalışmaları gösterin bize. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kardeşimizi istiyoruz." şeklinde taleplerini dile getirdi. Ancak AFAD yetkilisinin "Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönlerine doğru çeşitli alanlara savrulmuş" yanıtı, bazı işçi yakınlarını sinir krizi geçirdi.