Ilık sütün içine 1 tane eklenen hurmanın mucizelerine doktorlar bile şaşırıyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu basit karışımın vücudu nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyarken, uluslararası uzmanlar da "doğal bir süper gıda" olarak nitelendirdi. Özellikle kış aylarında artan yorgunluk ve bağışıklık zayıflığına karşı etkili bir kalkan oluşturan hurma-süt ikilisi, hem lezzetli hem de erişilebilir bir çözüm vaat etti.

Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlaşmış Amerikalı araştırmacı Prof. Dr. Gary Stoner, Ohio State Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalarda hurmanın antioksidan zenginliğinin sütteki kalsiyumla birleştiğinde kemik yoğunluğunu artırdığını vurgulayarak, "Hurma, magnezyum ve fosfor gibi minerallerle sütteki proteini tamamlıyor; bu da osteoporoz riskini azaltmada kritik rol oynuyor" dedi.

Stoner, bir porsiyon (yaklaşık 100 gram) hurmanın günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayabildiğini belirtti.

Benzer şekilde, İngiltere merkezli Sleep Foundation'ın araştırması, ılık sütün triptofan içeriğinin hurmadaki doğal melatoninle desteklendiğinde uykuya dalma süresini ortalama yüzde 20 kısalttığını gösterdi. Bu, özellikle 60 yaş üstü bireylerde gece uyanmalarını azaltarak kaliteli uyku sağladı.

Sindirim sistemine gelince, karışımın lif gücü devreye girdi. Times of India'da yayımlanan bir inceleme, iki hurma ve ılık süt kombinasyonunun bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlediğini ve şişkinliği rahatlattığını raporladı.

Hindistanlı beslenme uzmanı Dr. Anjali Hooda, "Hurmadaki 1.5 gram lif, sütteki probiyotiklerle birleşince sindirim kanalını yatıştırıyor; bu da kronik sindirim sorunları yaşayanlar için ideal bir doğal terapi" diye açıkladı.

Üstelik, Redcliffe Labs'ın 10 günlük pilot çalışması, katılımcıların hemoglobin seviyelerinde belirgin artış gözlemlenirken, demir emiliminin sütteki kalsiyumdan etkilenmediğini kanıtladı.

Yaygın bir mitin aksine.Bağışıklık ve enerji desteği ise karışımın en çarpıcı yönlerinden. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, bir hurma potasyum, demir ve B6 vitamini deposu; ılık sütle birleştiğinde vücut ısısını yükselterek kış enfeksiyonlarına karşı direnci artırdı.

OnlyMyHealth platformunda yer alan bir analiz, bu ikilinin termojenez sürecini tetikleyerek metabolizmayı hızlandırdığını ve yorgunluğu giderdiğini belirtti.

Kardiyolog Prof. Dr. Dariush Mozaffarian, Tufts Üniversitesi'nden yaptığı açıklamada, "Hurma-süt karışımı, kolesterolü dengeleyerek kalp ritmini koruyor; düzenli tüketimde damar sağlığını destekliyor" diyerek haftada 3-4 kez tüketimi önerdi.

Günde 3-4 hurma yeterli, fazlası şeker yükü oluşturabilir.

Beslenme uzmanları, "Laktoz intoleransı olanlar bitkisel süt alternatiflerini tercih etmeli; hamileler ve çocuklar için ise demir takviyesi olarak mükemmel" dedi.