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İlişkilerde en güvenilir burçlar hangileri? Hangi burçlar daha güvenilir?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç çapkınlığıyla bilinirken kimi burç ise ilişkilerinde daha sadık ve güvenilirdir. İşte ilişkilerde en güvenilir burçlar..

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:46
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İlişkilerde en güvenilir burçlar hangileri? Hangi burçlar daha güvenilir?

İlişkilerde en güvenilir burçlar hangileri? Hangi burçlar daha güvenilir?
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Astrolojideki bazı burçlar ilişkilerinde sadık kalarak daha güvenilir olmayı başarıyor. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların ilişkilerde daha güvenilir olduğunu araştırıyor. İşte ilişkilerde en güvenilir burçları sizler için derledik..

İLİŞKİLERDE EN GÜVENİLİR BURÇLAR HANGİLERİ?

BOĞA BURCU

Boğa, ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın her alanında istikrar ve güvenliğe değer veren bir burçtur.

Genellikle, önemli diğerlerinin duygusal iyiliğine öncelik veren çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Partnerlerine güvenebilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler duygularıyla çok temas halindedir ve başkalarına karşı çok empatik olma eğilimindedir.

Duygusal yakınlığa değer verirler ve yargılanma korkusu olmadan kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir ilişkide kendilerini duygusal olarak güvende hissederler. Duygularını destekleyen ve anlayan bir partneri takdir ederler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları duygusal istikrara değer verirler ve onlara huzur ve sükunet duygusu getiren ilişkilere çekilirler.

Becerikli iletişimcilerdir ve duygularını ve endişelerini herhangi bir korku duymadan açıkça ifade edebildikleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları pratiklikleri ve güvenilirlikleri ile tanınırlar. Duygusal istikrara değer verirler ve eşlerinin her durumda yanlarında olacağına güvenebilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissederler.

Güvenilir, destekleyici ve ilişki için güçlü bir temel oluşturmaya kendini adamış bir partneri takdir ederler.

BALIK BURCU

Balık, duygularıyla ve başkalarınınkilerle uyumlu bir işarettir. Genellikle çok empatik ve sezgiseldirler ve sonuç olarak, partnerleriyle derin bir duygusal düzeyde bağlantı kurabilecekleri bir ilişkide kendilerini güvende hissetmeleri muhtemeldir. Nazik ve anlayışlı partnerler olurlar.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay ve Kova, bir ilişkide kendilerini çok güvensiz hissederler. Birine güvenmek ve aynı zamanda gardlarını almakta zorlanırlar. Kolay kolay kimsenin kalbine girmesine izin vermezler.

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